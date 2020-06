Voľné nedele sú pre alkoholikov galeje

Prilepšia si čerpacie stanice i firmy, ktoré robia rozvoz alkoholu a prinesú vám ho až pred dvere ako pizzu. Ale čo tí, ktorí majú vyrátaný každý cent a predražené liehoviny si nemôžu dovoliť?

Keď vypukne pandémia, Lala zostane sedieť v Podunajských Biskupiciach na Trojičnom námestí úplne sám. Má sklonenú hlavu a z nosa mu kvapká.

„Ach, keby to tak boli kvapky rumu,“ pomyslí si skleslo.

Lala je nízkeho vzrastu, má dobrácku tvár a špinavé uši. Vo vreckách schováva ruky s čiernymi nechtami. Námestie je jeho domovom, pozná tam každý črepník, v ktorom sú zasadené ružové muškáty. A nielen to. Pozná trafikantku, ovocinára, cukrárku i zámočníka. Najlepšie však pozná ženičky z potravín. Tie jediné stoja pri ňom aj počas najhoršej fázy pandémie. Nikde nie je ani nohy, ale ony, hrdinky, sa neboja, sú v práci a predávajú jeho obľúbené miniflaštičky.

„Vypadni!“ kričia na neho. „Nemáš rúško!“

Lala je vďačný aj za tento druh konverzácie, s kým iným sa má rozprávať? Vytratili sa mníšky, ktoré mu občas darovali rožok a zmizli i ľudia, ktorí mu zakaždým nechali pár centov. A vytratili sa aj jeho kumpáni, s ktorými celý deň posedával na zníženom plote pred drogériou. Lala má šťastie, v potravinách nie je SBS-kár, ktorý by ho hnal ako prašivého psa a predavačky, hoci sa vyhrážajú, nemajú to srdce vykopnúť ho von do apokalyptického sveta. Lala vydoluje z vrecka 55 centov, kúpi si minifľaštičku rumu a keď ju vypije, dostane chuť na šibalstvá. Od predavačky za chladiacim pultom si vypýta 20 deka Vysočiny. Tá salámu zabalí do papierového obalu, nalepí naň cenovku a balíček mu podáva v rukavičkách, akoby bol Lala nejaký veľavážený pánko. Lala sa utiahne k zadným regálom, pri poličke s BeBe keksami si balíček rozbalí a salámu rýchlo zje. Papier pokrčí a prejde do sekcie Pečenie. Tam zhúžvaný obal nenápadne strčí za vanilkový cukor. Predavačky zúria, nevedia mu dokázať krádež. Lala tvrdí, že salámový balíček mu vypadol pri tom, ako sa špacíroval po obchode a netuší, kde sa zakotúľal.

Potom príde Veľká noc a ľudia ako on zažívajú skutočné ukrižovanie. Obchod je zatvorený, na uliciach nie sú šibači, ktorí by mu pomohli s jeho utrpením. Čo z toho, že stred námestia skrášľuje strom, na ktorom visia stovky namaľovaných vajec? Lala si obzerá kraslice, ktoré sa trepocú vo vetre spolu s množstvom farebných stúh. Vie, že vajíčka nie sú na jedenie, rozpráva sa s nimi. Ale bez alkoholu mu dochádza trpezlivosť, začne sa s kraslicami hádať a vyčíta im, že nie sú rum, alebo aspoň borovička.

Po veľkonočných sviatkoch sa Lala ledva drží na nohách a aj napriek tomu vchádza do obchodu medzi prvými. Rúško, ktoré našiel pohodené pred poštou, má na brade a od smädu ledva vidí. Podíde k pokladníčke a vysype jej centy do dlane.

„Chýba ti ešte 6 centov,“ oznamuje žena za pokladňou.

Lala ma vysušené ústa a nevládze nič povedať. Pokladníčka mávne rukou a načiahne sa za minifľaštičkami, ktoré sú na poličke za jej chrbtom.

„Rum došiel, môže byť vodka?“

Lala prikývne a roztrasenými rukami otvorí minifľaštičku. V okamihu, keď ju stiahne do seba, sa cíti, akoby práve vstal z mŕtvych.

Strom s kraslicami vystrieda vysokánsky máj. Ešte minulý rok ho Biskupičania stavali pri cimbálovke a s cukrovou vatou v rukách. Počas koronakrízy ho postavili cez noc, bez divákov a pompézností. Počas dvoch májových sviatkov Lala na námestí opäť osirie. Už ho nebaví dívať sa na zamknuté potraviny. Ôsmeho mája ním natoľko lomcuje hnev, že sa neudrží a vynadá sadeničkám pred súsoším Najsvätejšej Trojice.

Lala sa desí každej nedele, ktorá má prísť. Nevie hrdinkám z potravín odpustiť, že v siedmy deň v týždni zostávajú doma a vyprážajú rodine rezne. Lala si nedokáže zabezpečiť alkohol dopredu, lebo vždy všetko vypije. Podíde k tomu vysokánskemu máju, zakloní hlavu, div nespadne z nôh. A keď sa už díva hore, očami zablúdi ešte vyššie, na pokojne plávajúce oblaky. Zatne päste, hrozí nebesiam a vykrikuje:

„Zatvoril si obchody! Poď sa biť, diabol!“