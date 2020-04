Denník starej dievky – Pripravila ma kariéra o chlapa?

Náhodné stretnutia s bývalými spolužiačkami sú pre staré dievky zničujúce. Nevyhnú sa pri nich totiž otázke, ktorej sa boja najviac.

„Pozdravte Moniku,“ vyzve svoje deti moja bývalá spolužiačka.

„Dóóóbrýýý deň,“ zatiahnu dve rozkošné dievčatá.

Pozerajú na mňa a viem, že ich vôbec nezaujímam. Som pre nich len teta, ktorú stretli na ulici. Začali sa vzájomne doťahovať a mne neostávalo nič iné, len upriamiť pozornosť na rozhovor s bývalou spolužiačkou.

„A ty čo...,“ odhodlala sa po chvíli a ja som tušila, čo bude nasledovať. „Nevydala si sa?“

Len som pokrútila hlavou, už sa mi minuli odpovede na otázku, ktorú som v posledných rokoch dostala tisíckrát.

„Nemáš ani deti?“

„Nemám,“ pokrčila som plecami.

„Kariéra, však?“ spýtala sa a premerala si ma pohľadom, ktorý naznačoval, že to chápe, žena predsa nemôže mať aj kariéru aj rodinu.

Sklonila som hlavu, aj ja som sa chcela na seba pozrieť. Hádam si ma nepomýlila s Angelou Merkelovou? O akej kariére to hovorí? Sociálne siete sú v tomto veľmi zradné. Človek tam občas zavesí fotku s mikrofónom v ruke a ľudia si myslia, že žije ktovieaký hviezdny život. A tak som na ulici mojej bývalej spolužiačke vysvetlila, že ja žiadnu kariéru nemám. To, čo vidí na Facebooku, sú len príležitostné moderovačky, ktoré ma síce napĺňajú, ale nestojí na nich moja existencia.

„Aha... tak to som nevedela,“ povedala a venovala mi súcitný pohľad.

Súcitných pohľadov som sa už v živote nabažila dosť, rýchlo som sa s ňou rozlúčila, zakývala dievčatám a ponáhľala som sa preč. Nemala som z toho rozhovoru dobrý pocit. Vedela som, že otázku ohľadne kariéry mi dala aj preto, aby som mala možnosť zdôvodniť, prečo som zostala sama.

Moja bývalá spolužiačka nie je jediná, ktorá si myslí, že kariéra ma pripravila o chlapa. Niektoré priateľky mi vyčítajú, že celé dni trávim v práci a tak sa nemám čudovať, že som sama. Ich slová však beriem s rezervou. Väčšina z nich pracuje v štátnej správe, kde ich vrátnik v piatok už o druhej vyháňa z budovy domov. Navyše, moji kolegovia a kolegyne trávia v práci oveľa viac času ako ja a napriek tomu si rodiny zakladajú.

Mám úspešné kamarátky, ktoré riadia spoločnosti, alebo pracujú v zahraničí, v rešpektovaných európskych inštitúciách a sú samé. Veľké príležitosti a povýšenia však neprijali preto, lebo dali prednosť kariére pred rodinou, ale preto, lebo žiadnu rodinu nemali. Oddali sa svojmu povolaniu, lebo nemali čo iné na práci. Ak žena svoje prázdne dni naplní činnosťou, ktorá ju aspoň trochu baví, je to oveľa lepšie ako sa nechať prevalcovať samotou a tichom. Ale garantujem vám, že ak by aj práve rokovali s Trumpom a v kaviarni na rohu by ich na dohodnutom rande čakal chlap, ktorý sa im páči, vyšmykli by sa z plnej rokovacej sály nenápadne ako myšky. Vyzuli by si lodičky a leteli by dole po schodoch za láskou. Lebo ženy, ktoré nezabudli byť ženami, nechcú sedieť za oválnym stolom a rokovať dlhé hodiny. Chcú byť zaľúbené až po uši a dívať sa svojim deťom do očí, keď sa ráno prebudia.

Keď sme boli malé, s mojimi sestrami sme sa zvykli hrať v spálni pred veľkým zrkadlom. Z maminej skrine sme vytiahli hodvábne šatky aj strieborné sandále. Obliekli sme si jej silonové pančucháče a dlhé šaty. V rukách sme držali hrebene, do ktorých sme spievali a napodobňovali sme speváčky z televízie. Snívala som o tom, že raz budem populárna a všetci muži mi budú ležať pri nohách. A teraz, o mnoho rokov neskôr, sedím za laptopom a ťukám do neho tento text. Môj sen o sláve spľasol kdesi po ceste. Ak si ja raz niekedy nejakú kariéru vybudujem, tak jedine na tom, že som stará dievka. V tom som fakt dobrá.