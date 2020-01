Denník starej dievky - Och, aké škaredé sú moje rúčky bez obrúčky

Vydaté ženy zvyknú mať plno rečí o tom, že už by sa nikdy nevydávali, ale ja im neverím. Keby boli slobodné, túžili by po vernosti až za hrob spečatenej prsteňom a slávnostným sľubom.

Napokon, je to vo všetkých vtipoch, príbehoch aj krčmových rečiach. Ženy urobia všetko pre to, aby svojho milého dostali pred oltár. Muži sa sprvu bránia, vzpierajú sa ako kone, ktoré nechcú do ohrady, no napokon sa podvolia. Neradi to priznávajú, ale čo by si bez žien počali? Štúdie hovoria, že na svete žije viac single žien než mužov a nie je to len tým, že žien je viac. Ženy vraj single život znášajú lepšie ako muži.

Viezla som sa vo výťahu s dvoma chlapíkmi.

„K čomu ti gratulovali baby na chodbe?“ spýtal sa ten prvý.

Ten druhý sa zapýril a trochu previnilo odvetil:

„K dôležitému životnému míľniku.“

Okamžite som strčila ruky do vreciek. Nemusia vedieť, že ja som svadbu nikdy nemala.

„Naozaj? To si mal túto sobotu?“ pokračoval vo výsluchu ten prvý.

Mladoženáč prikývol.

„Tak to ti už nestihnem vyhovoriť,“ položartom povedal ten prvý a prevrátil očami.

Výťah sa otvoril a obaja muži vystúpili.

Ja som zostala stáť vo výťahu, viezla som sa ďalej. Vytiahla som ruku z vrecka a zadívala sa na ňu. Bez obrúčky pôsobila neúplne. Ruku som radšej strčila späť do vrecka, hlavou som sa oprela o zrkadlovú stenu výťahu a privrela som oči.

Takmer každá z nás sníva o tom, že raz bude mať svadbu. Nie je na tom nič prekvapivé, väčšina žien sa túži jedného dňa vydať. Trvalo mi dlho, kým som sa zmierila s tým, že mňa žiadna svadba nečaká. Žiadne gratulácie pred kostolom, žiadny bezpečný prístav, do ktorého by som zakotvila, keď sa vrátim z práce domov. Bojovala som s pocitom menejcennosti, neustále som sa porovnávala s ostatnými a zúrila som, keď sa ženili už aj najväčší kurevníci a vydávali najzakríknutejšie dievčatá. V Dunaji muselo pretiecť veľa vody, kým som sa s tým zmierila a skoncovala s večným porovnávaním sa s ľuďmi z môjho okolia. Prijala som fakt, že vytŕčam z radu a prestala som sa tým trápiť.

Avšak horšie je, že sa s tým nedokázala vyrovnať spoločnosť. A tak mi nezostávalo nič iné, len zmieriť sa s tým, že spoločnosť sa s tým nikdy nezmieri. Počujem, ako si ľudia o mne šepkajú. Prečo sa nevydala? Musí byť divná, veď staré dievky boli odjakživa čudáčky.

Kedysi dávno mi jeden diskutér pod článkom pripomenul, že nie som vydatá a nemám deti. Tým pádom vraj nemám právo blogovať. Čitateľom odporúčal, aby moje názory nebrali vážne. Čo už len ona môže vedieť o živote? Zakončil básnickou otázkou svoj príspevok.

Ach spoločnosť, ty krutá súputníčka.

A takto sa teda motám po svete, bez obrúčky a bez zmeneného priezviska. Nezohrievam manželovi večere ani mu nežehlím košele. Len prepletám nohami a obzerám sa vôkol seba. Vnímam vône, počúvam zvuky a ponáram sa do obrazov, ktoré sa mi mihajú pred očami. Najradšej mám, keď sa po mne váľajú deti mojich sestier, alebo keď sa moja babka smeje, lebo jej po maďarsky čítam horoskop a mám príšernú výslovnosť. Dni i ročné obdobia sa rýchlo míňajú. Uvedomujem si, že o sto rokov už nebudem žiť ani v spomienkach, a preto som odhodlaná neprepásť okamihy, ktoré tvoria skutočnú esenciu bytia. Som očarená nocou, keď sa vykloním z okna a vidím obrysy domov a pouličné svetlo, ktoré pretína hustú hmlu dvíhajúcu sa od zeme. Mohutné stromy pôsobia strašidelne, nikde niet ani živej duše. Obďaleč zbadám zabudnuté vianočné svetlá rozvešané na balkóne. V ponurej tme blikajú ako maják. Pousmejem sa nad tou temnou krásou a zavriem okno. Už dávno som pochopila, že život je príliš vzácny na to, aby mu absencia manželského zväzku ubrala na výnimočnosti. Nepotrebujem zmeniť priezvisko, ale uhol pohľadu.